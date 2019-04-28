يوسف الشريف يكشف سر غيابه عن السباق الرمضاني المقبل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري يوسف الشريف، سر غيابه عن المشاركة في السباق الرمضاني المقبل، وذلك للعام الثاني على التوالي.

يوسف الشريف، قال في تصريحات صحفية، إنه كان يريد المشاركة في رمضان هذا العام وإنه مفتقد ردود فعل الجمهور على المسلسلات التي يقدمها في رمضان، لكنه لن يود تقديم أعمال لمجرد التواجد.

وحول مسلسله المقبل قال يوسف الشريف: «المسلسل القادم أنا مصمم عليه من بعد نجاح كفر دلهاب.. مسلسل صعب جدا وهيستخدم في تنفيذه تقنيات لأول مرة هتستخدم في مصر.. المسلسل أخد وقت طويل جدا في كتابته وتحضيره».

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وأضاف: «أخيرًا أتحدد ميعاد بداية التصوير في أول شهر أكتوبر اللي جاي إن شاء الله.. أوعد الناس إني هبذل أقصى مجهود عشان يطلع المسلسل بالشكل اللي يليق بذوق المشاهدين».

يذكر أن آخر أعمال يوسف الشريف، كان مسلسل «كفر دلهاب»، والذي عرض في رمضان 2017 وحقق نسبة نجاح كبيرة وقتها.

وكان اخر أعماله في السينما فيلم “بني آدم”، والعمل من فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز للمنتج تامر مرسى، برئاسة أحمد بدوى، ويشارك فى بطولته دينا الشربينى وأحمد رزق ومحمود الجندى وهنا الزاهد وبيومى فؤاد، ويمثل عودة يوسف الشريف للسينما بعد غياب 9 سنوات بعد أن قدم فيلم “العالمى”.