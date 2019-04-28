ملحم زين: وقعت في الحب من أول نظرة.. وأنا دقة قديمة في تربية أولادي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان اللبناني ملحم زين، عن كواليس زواجه من إحدى معجباته وقصة الحب التي عاشها معها.

ملحم زين، قال خلال لقائه في برنامج «حكايات لطيفة»، مع الفنانة التونسية لطيفة، والمذاع عبر فضائية dmc، إنه وقع في حبها منذ النظرة الأولى، ولكن الزواج جاء بعد فترة، ووصفها بالواعية والمتفهمة لعلاقاته مع المعجبات”.

وأضاف، أن زوجته بعيدة كل البعد عن الوسط الفني وهي لا تحب التواجد، كما أنه لا يحب إقحام عائلته في حياته الفنية.

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وتابع، أن نجله علي، يبلغ التاسعة من عمرة ورغم ذلك لم ينشر صور له قاصدًا، أما زوجته فنشر له صور مرتين تم تسريبهما أيضًا.

وأكد أنه قدم أغنية لزوجته وهي «ولية أمر قلبي وتاج راسي»، وأنه يأخذ رايها في كل أعماله الفنية لأن لها أذن موسيقية جيدة.

وعن تربية أولاده قال: أنا بقول على نفسي دقة قديمة لأني بحس إني شرقي كتير، سواء على بنتي أو بيتي، موضحًا أنه يُراقب أبنائه على الهاتف وعلى السوشيال ميديا

وأضاف، أنا عندي وقت أراقبهم على التليفون، وكمان بذاكر لهم، أنا بستثمر في ولادي، مش بحب جو إني أخلف وأخليهم يكبروا ويطلعوا زي ما يطلعوا.