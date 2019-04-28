يسرا وسيد رجب ومحمد نجاتي فى عرض فيلم The Crew.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

شاركت الفنانة المصرية يسرا، والفنان سيد رجب، والفنان محمد نجاتي، فى اليوم الأول لعرض فيلم The Crew بسينما زاويه بوسط البلد.

وتحدثت يسرا عن سعادتها بهذه التجربة مع باقى فريق العمل، كما قدمت مخرج العمل إسلام رسمي للقنوات الفضائية والإعلاميين لتشكره على مجهوده وأيضا مجهود باقي فريق العمل الذين كانوا خلف الكاميرا.

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وفيلم «The Crew»، يشرح مراحل العمل على الأفلام بأسلوب مبهر، منذ ولادة الفكرة، ومرورًا بكتابة السيناريو، وجلسات العمل بين الممثلين والمخرجين، وطرح التصورات على الأوراق، قبل أن تدخل إلى حيز التنفيذ والإنتاج، وتعاون هؤلاء مع صناع الديكور والملابس، ومديري التصوير والمصورين، وإبراز دور الفنيين وعمال البوفيه ومسئولي الكارفانات وسائقي المعدات، مرورًا بالمونتاج والخدع والجرافيك، والهندسة الصوتية والموسيقى التصويرية،، وكيفية تذليل العقبات، والحصول على تصاريح أماكن التصوير، انتهاءًا بالتوزيع.. وغير ذلك الكثير من الأمور التي تخفى على الجمهور.

ويشارك في بطولة فيلم «The Crew» يسرا، وأحمد حلمي، ومنى زكي، وشريف منير، بالإضافة إلى صناع السينما جابي خوري، ووحيد حامد، ومدحت العدل، وتامر حبيب، وشريف عرفة، وهادي الباجوري، وهشام نزيه، إخراج إسلام رسمي، وإنتاج سينما فاكتوري.