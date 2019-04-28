ليلى علوي تحتفل بعيد تحرير سيناء بالزي السيناوي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية ليلى علوي، بعيد تحرير سيناء، في الذكرى الـ 37، وذلك بتدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، ظهرت فيها بالزي السيناوي.

ليلى علوي، علقت على الصورة قائلة: «يمكن اللي معاشوش الحرب ووجع الهزيمة وأفراح النصر مايكونوش فاهمين أوي ليه كل لحظة من المشوار الطويل والتاريخ العظيم لازم يتوثق ويبقى ذكرى وبصمة واحتفال كل دقيقة وكل يوم باسترداد أخر ذرة من تراب مصر من أيد معتدي عنيد وشرس زي الكيان الصهيوني».

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وأضافت: «سينا مش مجرد مكان ساحر سماه العالم كله أرض الفيروز ولا جزء مهم في وطن كبير زي مصر.. سينا رمز لصبر المصريين وعنادهم وقوتهم في الدفاع عن حقهم واحتمالهم لكل العذابات.. إلا أنهم يخسروا شبر منها.. كل سنة وسينا الطيبة أرض الأنبياء والرسالات طيبة وحرة تحت علم مصر الحرة.. كل سنة والمصريين طيبين وبخير».

من ناحية أخرى، شاركت ليلى علوي، مؤخرًا في حفل تتويج «ميس إيكو»، ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة، وحضر الحفل عدد من الفنانين منهم الفنانة صفاء جلال، الفنان تامر فرج بصحبة زوجته، الفنانة الشابة نور ايهاب، الفنانة الشابة ياسمين، وآخرون.