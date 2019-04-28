- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الفنانة المصرية ليلى علوي، بعيد تحرير سيناء، في الذكرى الـ 37، وذلك بتدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، ظهرت فيها بالزي السيناوي.
ليلى علوي، علقت على الصورة قائلة: «يمكن اللي معاشوش الحرب ووجع الهزيمة وأفراح النصر مايكونوش فاهمين أوي ليه كل لحظة من المشوار الطويل والتاريخ العظيم لازم يتوثق ويبقى ذكرى وبصمة واحتفال كل دقيقة وكل يوم باسترداد أخر ذرة من تراب مصر من أيد معتدي عنيد وشرس زي الكيان الصهيوني».
وأضافت: «سينا مش مجرد مكان ساحر سماه العالم كله أرض الفيروز ولا جزء مهم في وطن كبير زي مصر.. سينا رمز لصبر المصريين وعنادهم وقوتهم في الدفاع عن حقهم واحتمالهم لكل العذابات.. إلا أنهم يخسروا شبر منها.. كل سنة وسينا الطيبة أرض الأنبياء والرسالات طيبة وحرة تحت علم مصر الحرة.. كل سنة والمصريين طيبين وبخير».
من ناحية أخرى، شاركت ليلى علوي، مؤخرًا في حفل تتويج «ميس إيكو»، ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة، وحضر الحفل عدد من الفنانين منهم الفنانة صفاء جلال، الفنان تامر فرج بصحبة زوجته، الفنانة الشابة نور ايهاب، الفنانة الشابة ياسمين، وآخرون.
كانت هذه تفاصيل خبر ليلى علوي تحتفل بعيد تحرير سيناء بالزي السيناوي.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.