ميريام فارس تلغي حفلها بالكويت.. وأخبار عن منع دخولها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت شركة «ميريام ميوزيك»، التابعة للفنانة اللبنانية ميريام فارس، عن إلغاء حفلها في الكويت والذي كان مقررًا إحيائه يوم الجمعة 26 إبريل في قاعة قصر حولي.

وقالت في بيان عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، إن إلغاء الحفل جاء بسبب إخلال الشركة المنظمة ببنود العقد الموقعة لغاية الحفل.

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وأضاف البيان: «نعتذر للجمهور الكويتي ونعدكم بلقاء قريب مع ميريام إن شاء الله سيتم الإعلان عنه في حينه.. نشكر لكم تفهمكم».

في الوقت نفسه نشر الصحفي الكويتي نايف الشمري، تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»، قال فيها: «بذل متعهد حفل ميريام فارس بالكويت المنتج المتميز أحمد الخالدي قصارى جهوده للقدوم بميريام لتحيي حفلها المقرر الجمعة بالكويت بحولي بارك.. لكنه انصدم بالواقع المرير حيث تفاجأ بوجود منع عليها بدخول الكويت.. لذلك استقر على إقامة الحفل بعبدالسلام الزايد وسلطان العماني فقط».

ومع انتشار أخبار منع دخول ميريام فارس، من دخول الكويت إلا أنها لم تعلق عليها كما لم تعلق الجهات المختصة بالكويت وتكشف سبب منع دخولها للكويت، وكذلك متعهد حفلاتها هناك.