فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة تخطف الأضواء من سميرة سعيد في حفل كازابلانكا.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأت الفنانة سميرة سعيد جولة فنية بالمغرب، تحيي خلالها عدة حفلات غنائية، أولها كان حفل غنائي ضخم احيته في مدينة كازابلانكا.

سميرة اشعلت أجواء الحفل بمجرد صعودها على المسرح، حيث اطربت الحضور بباقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، وسط جمهور حاشد من محبيها، الذين تفاعلوا معها بالغناء والتصفيق الحار، في الوقت الذي اختارت فيه طلّة مغربية شديدة الأناقة.

القفطان المغربي كان اختيار الديفا بأولى حفلاتها المغربية لهذه الجولة، حيث تألقت بقفطان أسود ذو أكتاف شفافة، وتزينت بأحمر شفاة قوي زاد طلّتها أنوثة وجاذبية.

Advertisements

مفاجأة الحفل، كان مشاركة فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة تُدعى «عايشة»، الغناء، مع النجمة المغربية، حيث لم تكتف سميرة بمقطع واحد أو أغنية واحدة مع الفتاة، إذ طلبت من القائمين على الحفل أن تظل إلى جانبها لفترة، شاركتها فيها أداء عدة أغاني، كما تفاعلت معها بالرقص رغم تواجدها على كرسيها، الأمر الذي أعطى للحفل معنى إنساني مبهج.

سميرة نشرت مقطع فيديو يجمعها بالفتاة، معربة عن شدة اعجابها بالروح الإيجابية التي تتمتع بها في تعليق كتبت فيه: « لا يمكن أن تتخيلوا كم البهجة والطاقة الإيجابية بداخل هذه الإنسانة الرائعة.. “عايشة” درس نتعلّم منه جميعاً».

حفل سميرة سعيد المقبل، ستحييه بمدينة طنجة يوم 27 أبريل المقبل، يليه، حفل غنائي آخر، تحييه الديفا يوم 30 أبريل المقبل بمدينة مازاكان.