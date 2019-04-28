انت الان تتابع تفاصيل خبر 70 مليون مشاهدة لأغنية تايلور سويفت في زمن قياسي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 28 أبريل 2019 12:56 صباحاً - حققت النجمة العالمية تايلور سويفت أرقام مشاهدة عالية جداً، عقب طرحها أغنيتها الجديدة (ME) الخميس الماضي.

ووصلت نسبة مشاهدة الكليب على موقع "يوتيوب" بحلول اليوم السبت إلى نحو 70 مليون مشاهدة خلال يوم ونصف اليوم فقط، وهي نسبة مشاهدة عالية وقياسية.

ويشارك نجمة البوب الأمريكية الشهيرة البالغة من العمر 29 عاماً، في أغنيتها الجديدة، الفنان العالمي بريندون أوري، وهو المغني الرئيسي في فرقة "بانيك آت ذا ديسكو".

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وذكرت سويفت خلال مقابلة مع قناة "إيه بي سي"، أن (Me) "أغنية عن احتفاء الشخص بتفرده".

وتابعت: "بأغنية بوب، لدينا القدرة على أن نجعل اللحن عالقاً في رؤوس الأشخاص، وأريد أن تكون أغنية تجعلهم يشعرون برضا أكبر عن أنفسهم".

وبدأت سويفت الغناء في ناشفيل عندما كان عمرها 15 عاماً، قبل أن تطلق أغنيات البوب الشهيرة "باد بلود" و"شايك إت أوف".

وكان آخر ألبوماتها "ريبيوتيشن" قد صدر عام 2017، وشمل أغاني مثل "لوك وات يو ميد مي دو"، التي كانت موجهة لأشخاص هاجموها شخصياً ومهنياً.

وكانت سويفت طرحت كليباً بعنوان "Delicate"، وتخطى حاجز الـ354 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب.