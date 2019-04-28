شيرين عبد الوهاب تغني باللبناني لأوّل مرّة تتر “خمسة ونص” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: طرحت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بالتعاون مع شركة “صباح اخوان” شارة مسلسل “خمسة ونصّ” عبر قناتها على موقع “يوتيوب” الشهير.

الأغنية تحمل اسم “يا بتفكر يا بتحس” وهي من كلمات علي المولى، ألحان صلاح الكردي وتوزيع جيمي حداد وتغني فيها شيرين عبد الوهاب للمرّة الأولى في مسيرتها الفنية باللهجة اللبنانية.

وتأتي المقدمة الموسيقية التي تقدمها شيرين عبد الوهاب لتضيف طابعًا خاصًا على مسلسل “خمسة ونصّ”، حيث تدور حبكة العمل حول مجموعة خطوط درامية مستمدّة من الواقع، تتقاطع لترسم أحداثًا شيّقة لا تخلو من المؤامرات تارةً والخيانة والغموض طورًا.

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مسلسل “خمسة ونص” يعكس أبعاد الصراع بين الحب من جهة والسلطة والمال من جهة أخرى، فيجتمع النجوم قصي خولي ونادين نسيب نجيم ومعتصم النهار في شهر رمضان المقبل، من كتابة إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.

لمشاهدة فيديو أغنية “يا بتفكر يا بتحس”: