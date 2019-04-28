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شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سعر فستان تايلور سويفت من Monique Lhuillier بكليبها الأخير ME! والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن المعنيين بالأزياء و الموضة ركزوا علي إحدي إطلالات النجمة العالمية تايلور سويفت والتي ظهرت بها في كليبها الجديد " ME! " والذي حقق نسبة مشاهدة كبيرة علي موقع الفيديو الشهير" يوتيوب" وذلك بمجرد أن تم إطلاقه .
ظهرت تايلور سويفت في الكليب مرتديه فستان من اللونين الأبيض والأسود، ومصنوع من قماش " التول "، وحمل الفستان إمضاء دار أزياء " Monique Lhuillier " في حين وصل سعره الي 4116 جنية استرليني .
تايلور سويفت
تايلور سويفت
تايلور سويفت
تايلور سويفت
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