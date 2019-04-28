شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فنانات يجسدن دور فتاة شعبية فى رمضان 2019.. تعرف عليهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفاجأ محبو الدراما الرمضانية، بأدوار بعض الفنانات اللاتى جسّدن دور الفتاة الشعبية لعام 2019، واللاتى اتضحت ملامحهن، من خلال البروموهات الدعائية للمسلسلات، ويرى البعض أن هذا الدور سهلا، ولكنه غاية فى الصعوبة، لما يتطلبه من مهارة تقمص الشخصية بكل ما تحتويه من تصرفات وطريقة الكلام والملابس، ومن خلال هذا التقرير نوضح أبرز الفنانات التى ستخوض موسم رمضان بشخصية "بنت البلد".

الفنانة حلا شيحة

عادت النجمة حلا شيحة من جديد للساحة الفنية من خلال مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، ورغم خلعها الحجاب فى الحقيقة، إلا أنها ترتديه من خلال أحداث المسلسل، حيث تجسد دور فتاة شعبية من طبقة متوسطة، وتعمل على عربة فول فى أحد مواقف الميكروباصات فى حى شعبى، وتقع فى غرام محمد رمضان.



حلا شيحة

وبنفس مسلسل "زلزال" تظهر الفنانة نسرين أمين أيضا بالحجاب، وترتدى الزى الشعبى، حيث تجسد دور فتاة شعبية وهى زوجة الفنان محمد رمضان التى تغير عليه بشدة، ويعيشان فى منزل بسيط.



نسرين أمين

وتجسد أيضا الفنانة هنادى مهنى دور فتاة شعبية فى مسلسل "زلزال"، وتقع فى غرام النجم محمد رمضان، وهو العمل التى تخوض به موسم رمضان لعام 2019.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنا وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار شعبى.



هنادى مهنى

تخوض الفنانة مى عز الدين الموسم الرمضانى، من خلال مسلسل "البرنسيسة بيسة" التى تظهر فيه بثلاثة شخصيات، إحداهما فتاة شعبية وتدعى "بيسة"، وتعمل "طبالة" فى الأفراح وأحيانا مدرّسة، والأخرى هى الجدة "سكسكة"، وهى سيدة عجوز تعيش داخل حارة شعبية، وتمتلك شخصية قوية ولها صيت كبير بين أهالى الحارة.

مسلسل "البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وإيمان السيد، وآخرين.



مى عز الدين

وتظهر الفنانة هبة مجدى من خلال مسلسل "طلقة حظ" بطولة الفنان مصطفى خاطر، وتجسد دور فتاة شعبية، وهى الأخت الكبرى لـ"خاطر"، وتعمل فى إحدى المدارس الشعبية، وتعطى دروسا للطلبة لتساعد أسرتها فى مصروفات المنزل.

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هبة مجدى

وتظهر أيضا الفنانة أيتن عامر من خلال مسلسل "طلقة حظ" بطولة مصطفى خاطر، دور فتاة شعبية، وهى متزوجة من "خاطر"، ويشهد حدث يقلب أحداث المسلسل رأسا على عقب، ويؤدى ذلك لدخول أيتن عامر فى صراع كبير بالمسلسل.

مسلسل "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس.



أيتن عامر

تظهر الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، من خلال مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان، فى دور فتاة شعبية تدعى "مريم"، وترتدى الحجاب، لما يتطلب الدور لذلك، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.



عائشة بن احمد

وتظهر الفنانة التونسية رشا بن معاوية، من خلال أحداث مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان، وتجسد شخصية فتاة شعبية، وقد صُوِّرت أغلب المشاهد داخل منطقة بولاق، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير واخراج أحمد صالح وإنتاج سينرجى وبطولة مصطفى شعبان ونجلاء بدر ومريم حسن ودياب ومحمود البزاوى وعائشة بن أحمد ومحمد على رزق ورشا بن معاوية، وأحمد خالد صالح وعايدة رياض ونادية رشاد ومصطفى درويش وغفران محمد وأحلام الجريتلى، إضافة إلى ظهور النجم حسن حسنى كضيف شرف.



رشا بن معاوية

تجسد الفنانة الشابة ميرنا نور الدين، فتاة شعبية، وهى زوجة الفنان صلاح عبد الله الذى يجسد شخصية تدعى "بهلول الحمش" والذى يرعى الفنان محمد إمام منذ الصغر، ويسعى بطريقة غير مباشرة لاستغلاله فى عدة أنشطة مختلفة، ومع ملاحظته للقوة الخارقة التى يتميز بها إمام أطلق عليه اسم هوجان.



ميرنا نور الدين

تظهر الفنانة هاجر أحمد، من خلال مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام، وتجسد شخصية الفتاة الشعبية التى يقع فى حبها محمد إمام، وتظهر فى دور ابنة الفنان رياض الخولى والفنانة عايدة رياض، فى أحداث المسلسل.

مسلسل "هوجان"، بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وعبير صبري، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".