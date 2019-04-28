شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لم يخجل محمد صبحى من علامات كبر السن؟.. اعرف وجهة نظره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى قد يخجل الكثير من علامات كبر السن كسقوط الشعر وظهور التجاعيد على الوجه، حيث يحاول الكثيرون من المشاهير، خاصة فى عالم الفن، اللجوء إلى علميات التجميل، لمحو تلك العلامات إلا أن الفنان محمد صبحى يرفض تلك الخطوة حيث له رأى آخر.



محمد صبحى فى طفولته

شارك الفنان محمد صبحى عددا من الصور مع جمهوره، فى مراحل زمنية مختلفة، من الطفولة والشباب إلى النضوج والكبر، مشيرا إلى أنه لا يخجل من عمره وعلامات التقدم بالسن وأنه ليس من هواه عمليات التجميل، قائلا: "لا أخجل من عمري ولست من هواة عمليات التجميل، فأنا أحترم كل تجعيده فى وجهى فكل تغيّر فى ملامحى له طعمه لأنه من عند الله وكل سن وله حكايته وما يميزه".



محمد صبحى

وللفنان محمد صبحى مسيرة طويلة فى عالم الفن سواء فى السينما والتليفزيون والمسرح، وقدم العديد من الأعمال الفنية التى لها أثر كبير فى تاريخ الفن بمصر، وشارك فى مسرحيات هاللو شلبى بجوار الفنان الكبير عبد المنعم مدبولى ومديحة كامل، ومسرحية انتهى الدرس يا غبى، الجوكر، الهمجى، البغبغان، وجهة نظر وماما أمريكا وكارمن.



محمد صبحى فى ريعان الشباب

ومن أبرز المسلسلات والتى شهدت أجيال كاملة على أحداثها "عائلة ونيس"، و"فارس بلا جواد" ومن الأفلام أبناء الصمت والكرنك وبالوالدين إحسانا.