شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أطفال مصطفى شعبان فى "أبو جبل" ورحلة صراعاته مع أشقائه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم مصطفى شعبان تصوير تصوير مشاهده فى مسلسل "أبو جبل" الذى ينافس به فى موسم دراما رمضان المقبل، وتشهد الحلقات الأولى مقتل أطفال شعبان الثلاثة من زوجته التى تجسدها الفنانة عائشة بن أحمد، ويدخل شعبان فى صراعات مع عائلته وإخوته خاصة بعد وفاة أطفاله الثلاثة، ووالده حسن حسنى، ويبدأ مصطفى رحلة البحث عن القاتل على مدار الحلقات حتى يدخل السجن، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق، وبه العديد من الألغاز تكشفها الحلقات.

وتدور الأحداث فى إطار درامى مشوق وصراعات بين عائلتين منها عائلة مصطفى شعبان "أبو جبل" بسبب التجارة، وبعد وفاة النجم حسن حسني الذى يجسد دور والد شعبان تبدأ الصراعات على الميراث.

يشارك فى بطولة المسلسل دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، محمود البزاوي، محمد على رزق، غفران محمد، رشا بن معاوية، ناهد رشدى، أنعام الجريتلي، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.