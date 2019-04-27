نشرت الفنانة الإماراتية أحلام على حسابها الخاص في موقع “تويتر” صوراً لها من جزيرة بالي الأندونيسية.
وعلقت أحلام على الصور قائلة: “صباحكم خير على قلوبكم الجميلة من جزيرة بالي الجميلة”.
وربط العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين وجود أحلام في جزيرة بالي وبين وجود الفنان رامز جلال هناك لتصوير حلقات برنامجه الجديد “رامز في الشلال”، وتساءل العديد من متابعي أحلام هل ستكون أحد ضحايا رامز في الموسم الجديد أم أن تواجدها في بالي كان من قبيل المصادفة.
وكان رامز جلال أعلن عن تصوير برنامجه الجديد للمقالب لعام 2019 في جزيرة بالي بإندونيسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ماذا تفعل أحلام في جزيرة بالي.. هل تكون ضحية مقلب رامز جلال؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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