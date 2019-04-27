بالفيديو: حليمة بولند تكشف عن تعرضها للتحرش في لندن أثناء حضورها مباراة الهلال والأهلي

كشفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، عن تعرضها خلال الفترة الأخيرة، للعديد من المشاكل أثناء سفرها، لافتة إلى أنها تم التحرش بها في لندن أثناء حضورها مباراة السوبر السعودي بين الهلال والاهلي، فضلًا عن أنه تمت سرقتها أثناء إقامتها في إحدى الفيلات بفرنسا.

وعن حقيقة ارتدائها الحجاب وخلعه في الفترة التي قررت فيها الابتعاد عن الإعلام، أشارت بولند إلى أنه لم يحدث ذلك، بل إنها كانت ترتدي العباءات مع ”الشيلة“ فقط.

وقالت في تصريحات تلفزيونية: ”ارتديت الحجاب فقط في العمرة أو الحج والرياض.. أحيانًا كنت من وقت لآخر أرتدي الشيلة والعباءات لكن ليس الحجاب“.

وعن تفكيرها في ارتداء الحجاب في يوم من الأيام، صرحت: ”إن شاء الله ييجي اليوم ده.. ليش لا.. لكن عمري ما قررت إني أتحجب وتراجعت عن القرار.. لكن بالفعل ابتعدت فترة عن الإعلام وأصدقائي“.

وأضافت: ”أهم شيء في شنطي عندما أسافر هو ثوب الصلاة واحتياجاتي الأساسية شنطة الميك أب وملابس“، موضحة أنها لا تتعمد المبالغة في إطار الجانب الديني بداخلها.