بالفيديو: دانة الطويرش تحدث بلبلة بحديثها الغريب عن الزواج

تحدثت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش بكل صراحة وجرأة عن كثير من الامور خلال مشاركتها في برنامج “كشف حساب” مع الاعلامية مي العيدان، الامر الذي احدث جدلاً كبيراً بين المشاهدين على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكشفت دانة التي تنتظر مولودها الأول، عن إحساسها بعد الزواج فردت على لقب “مدام”، قائلة: “مو حاسة إني متزوجة لليوم، العلاقة لا نبغي أن نجعلها تقليدية، أو يتسلل لها الملل، على اعتبار أن أول عام زواج يكون مليئا بالخلافات”.

وأكّدت أنها أحبّت الزواج، وتنصح به الفتيات، لافتة إلى أن الخلافات دائما موجودة، وأن الزواج ليس حلما ورديا، ولكن الحب والمودة والاحترام يجعله مستمرا.

وأوضحت أنه بعد فترة من الزواج، تصير العشرة والاحترام هما الاساس، أما الحب المتبادل فيكون موجودا في أول الزواج فقط بسبب الشغف.

تعرضت دانة للكثير من الانتقادات الساخرة بسبب حديثها لا سيما وانه لم تكمل السنة الاولى من زواجها. في حسن وافق العديد من الاشخاص مع وجهة نظرها وحديثها عن الزواج والعلاقة الصحيحة.