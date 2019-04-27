لأول مرة .. مي عز الدين تكشف عن "بيسة وسكسة"

نشرت الفنانة مي عز الدين، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، البرومو الرسمي لمسلسلها "البرنسيسة بيسة"، الذي سيعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل، وكشفت خلال البرومو عن شخصيتي "بيسة وسكسكة" التي تقدمهما ضمن أحداث المسلسل، وتظهر بيسة كفتاة شعبية ترث مدرسة من عمها، والأخرى "سكسكة" الجدة التي تفرضإتاوات على أهل المنطقة بشكل كوميدي.
ويشارك مي عز الدين بطولة المسلسل كل من محمد أنور، حسام داغر، بوسي، أمير المصري، حجاج عبد العظيم، سامي مغاوري، أحمد حلاوة، تأليف مصطفي عمر، وإخراج أكرم فريد، ومن المقرر أن يعرض
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