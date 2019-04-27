بالفيديو .. شيرين عبد الوهاب تغنى باللهجة اللبنانية لأول مرة

طرحت المطربة شيرين عبد الوهاب أحدث أغانيها "يا بتفكر يا بتحس"والتى تعد الأغنية الدعائية لمسلسلها "خمسة ونص" والذى من المقررأن يعرض فى مضان المقبل على إحدى القنوات العربية، وهي من كلمات علي المولى
يذكر أن شيرين عبد الوهاب انتهت منذ ايام من تصوير الكليب والذى تغنى فيه لاول مرة باللهجة اللبنانية.
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