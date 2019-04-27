بالفيديو.. أحمد حلمي يكشف عن ذكرياته مع مواهب "Arabs Got Talent"

نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج المسابقات "Arabs Got Talent" على "إنستجرام"، فيديو للفنان أحمد حلمي عضو لجنة تحكيم البرنامج، تحدث خلاله عن ذكرياته مع المواسم السابقة من البرنامج، وعن رأيه في المواهب التي تم تقديمها بالموسم السادس، وذلك قبل إعلان اسم الفائز في حلقة اليوم المعروضة حاليًا على "Mbc مصر".

وعلق حلمي قائلاً "رأيي كمتابع في كل موسم من البرنامج المواهب كانت بتبقى أعلى

وأقوي، وده يدل على أن القائمين على البرنامج كانوا بيفتشوا كويس جداً عن المواهب"، أما عن ذكرياته مع المواسم السابقة "كلها كانت ذكريات حلوة وهافتكرها بكل خير أكيد، وأتمنى تتكرر تاني وتالت ورابع، كسبت ناس كتير جداً على مدار السنين اللي فاتت".

يذكر أن أحمد حلمي يعود بمشروع سينمائي جديد منذ غيابه

عن أخر أفلامه "لف ودوران" عام 2016، وهو فيلم "خيال ماَته" والذي تدور أحداثه حول شخص اسمه "يكن فؤاد سنهور"، وهو شخص كبير في السن يعيش في فترة الألفينيات، ويمارس هوايته التي خصص لها غرفة ويقضي بها فترات طويلة، وهو يسترجع ذكريات عمره القديمة عندما كان شابًا في فترة الستينيات، عندما كان يحب فتاة اسمها "باكينام" والتي كانت تحب الاستماع لأم كلثوم.