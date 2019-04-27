قدم الثنائي "ZYKO& POCAH" من المغرب، لوحة رومانسية راقصة في حلقة اليوم من برنامج "ARABS GOT TALENT"،وعلقت الفنانة نجوي كرم على العرض : "كتير حلو"،كما علق الإعلامي علي جابر " الشو مبهر جدا ورائع"، والفنان أحمد حلمي بـ "اخترعوا شيْ جديد
يذكر أن هذه الحلقة هى الأخيرة من الموسم الحالي من البرنامج.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.." ZYKO&POCAH" يقدم رقصة مليئة بالمشاعر في "ARABS GOT TALENT" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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