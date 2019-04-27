بالفيديو.." ZYKO&POCAH" يقدم رقصة مليئة بالمشاعر في "ARABS GOT TALENT"

قدم الثنائي "ZYKO& POCAH" من المغرب، لوحة رومانسية راقصة في حلقة اليوم من برنامج "ARABS GOT TALENT"،وعلقت الفنانة نجوي كرم على العرض : "كتير حلو"،

كما علق الإعلامي علي جابر " الشو مبهر جدا ورائع"، والفنان أحمد حلمي بـ "اخترعوا شيْ جديديخصهم فقط، ودائما عنوانه الحب".

يذكر أن هذه الحلقة هى الأخيرة من الموسم الحالي من البرنامج.