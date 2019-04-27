بالفيديو.. "HUMANS" يقنع لجنة حكم "ARABS GOT TALENT" بلوحة راقصة

قدم فريق "HUMANS" عرضًا راقصًا، بحلقة اليوم من برنامج "ARABS GOT TALENT"، المعروض علي شاشة "MBC"ونال العرض إعجاب لجنة الحكم، وعلق الفنان أحمد حلمي علي العرض " ممتازين، وتطوروا

عن الحلقات السابقة، برافوا عليكم"، كما علق الإعلامي علي جابر" كانوا جيدين، وممتازين، والقصة اللي وراء الرقصة واضحة للجمهور"، واكتفت الفنانة نجويكرم بتعليق " مختلفين".

يذكر أن تضم لجنة حكم برنامج "ARABS GOT TALENT" الفنانين نجوى كرم، أحمد حلمي، والإعلامي علي جابر.