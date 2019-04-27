قدم فريق "HUMANS" عرضًا راقصًا، بحلقة اليوم من برنامج "ARABS GOT TALENT"، المعروض علي شاشة "MBC"ونال العرض إعجاب لجنة الحكم، وعلق الفنان أحمد حلمي علي العرض " ممتازين، وتطورواعن الحلقات السابقة، برافوا عليكم"، كما علق الإعلامي علي جابر" كانوا جيدين، وممتازين، والقصة اللي وراء الرقصة واضحة للجمهور"، واكتفت الفنانة نجوي
يذكر أن تضم لجنة حكم برنامج "ARABS GOT TALENT" الفنانين نجوى كرم، أحمد حلمي، والإعلامي علي جابر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. "HUMANS" يقنع لجنة حكم "ARABS GOT TALENT" بلوحة راقصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.