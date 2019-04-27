قدم فريق "DUO ACROBAT"، المكون من أب وابنته، عرضًا في "الجمباز"، في حلقة اليوم السبت والأخيرة من برنامج "ARABS GOT TALENT"ونجح الثناثي في إبهارلجنة الحكم، وعلق الفنان أحمد حلمي لهما " ربنا يحميكوا"، كما علق الإعلامي علي جابر" موهبتهم
وتعرض الآن الحلقة الأخيرة من برنامج "ARABS GOT TALENT" على قناة " MBC".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أب وابنته يخطفان الأنظار في "ARABS GOT TALENT" بـ "جمباز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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