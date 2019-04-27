بالفيديو.. أب وابنته يخطفان الأنظار في "ARABS GOT TALENT" بـ "جمباز"

قدم فريق "DUO ACROBAT"، المكون من أب وابنته، عرضًا في "الجمباز"، في حلقة اليوم السبت والأخيرة من برنامج "ARABS GOT TALENT"ونجح الثناثي في إبهار

لجنة الحكم، وعلق الفنان أحمد حلمي لهما " ربنا يحميكوا"، كما علق الإعلامي علي جابر" موهبتهملها مستقبل".

وتعرض الآن الحلقة الأخيرة من برنامج "ARABS GOT TALENT" على قناة " MBC".