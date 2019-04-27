بالفيديو.. "FULL ART" يفتتح الحلقة الأخيرة من "ARABS GOT TALENT" بلوحة راقصة

قدم فريق "full ART" لوحة راقصة، اليوم السبت على مسرح "ARABS GOT TALENT"، المعروض على شاشة "MBC"، وأبهر الثنائي الجمهور في الحلقة الأخيرة من

البرنامج ، وقدما من قبل عرضان في الحلقات السابقة نالت إعجاب لجنة حكم البرنامج.

يذكر أنه تضم لجنة حكم برنامج "ARABS GOT TALENT" الفنانين نجوى كرم، أحمد حلمي، والإعلامي علي جابر.