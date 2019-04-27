قدم فريق "full ART" لوحة راقصة، اليوم السبت على مسرح "ARABS GOT TALENT"، المعروض على شاشة "MBC"، وأبهر الثنائي الجمهور في الحلقة الأخيرة منالبرنامج ، وقدما من قبل عرضان في الحلقات السابقة نالت إعجاب لجنة حكم البرنامج.
يذكر أنه تضم لجنة حكم برنامج "ARABS GOT TALENT" الفنانين نجوى كرم، أحمد حلمي، والإعلامي علي جابر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. "FULL ART" يفتتح الحلقة الأخيرة من "ARABS GOT TALENT" بلوحة راقصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.