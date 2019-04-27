بالصور.. عبير صبري وزوجها يحتفلان بعيد زواجهما الأول

احتفلت الفنانة عبير صبري وزوجها المحامي الفلسطيني أيمن البياع، بعيد زواجهما الأول في دبي، وسط مجموعة من الأصدقاء، حيث نشرت مجموعة من الصور خلال الاحتفال،وعلقت عليها كاتبة: "احتفالنا أنا وحبيبي مع الأصدقاء بعيد زواجنا الأول في دبي".
يذكر أن تشارك عبير صبري في
السباق الرمضاني بمسلسل "هوجان" بطولة محمد عادل إمام، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عمر مصطفى متولي.
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