جريمة قتل تجمع دانييلا رحمة بباسل خياط – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: ينتظر المشاهدون خلال شهر رمضان المبارك على شاشتي الـLBCI والـLDC، مسلسل “الكاتب” الذي سيقدّم مزيجًا فريدًا بين الدراما الرومانسية والأحداث البوليسية.

وفي تفاصيل الحبكة، العثور على جثّة الشابة “تامارا” بالقرب من منزل الكاتب الشهير يونس جبران (باسل خيّاط) ورّطه في جريمة قتل قد تشوّه مسيرته المهنية وحياته.

لكن المحامية مجدولين (دانييلا رحمة) المتأثرة بكتاباته وأفكاره، ستتولى مهمّة الدفاع عن يونس جبران.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “الكاتب” هو من كتابة ريم حنا، إخراج رامي حنا ومن إنتاج شركة “إيغل فيلمز” للمنتج جمال سنان.