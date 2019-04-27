متابعة بتجــــــــــــرد: ينتظر المشاهدون خلال شهر رمضان المبارك على شاشتي الـLBCI والـLDC، مسلسل “الكاتب” الذي سيقدّم مزيجًا فريدًا بين الدراما الرومانسية والأحداث البوليسية.
وفي تفاصيل الحبكة، العثور على جثّة الشابة “تامارا” بالقرب من منزل الكاتب الشهير يونس جبران (باسل خيّاط) ورّطه في جريمة قتل قد تشوّه مسيرته المهنية وحياته.
لكن المحامية مجدولين (دانييلا رحمة) المتأثرة بكتاباته وأفكاره، ستتولى مهمّة الدفاع عن يونس جبران.
تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “الكاتب” هو من كتابة ريم حنا، إخراج رامي حنا ومن إنتاج شركة “إيغل فيلمز” للمنتج جمال سنان.
كانت هذه تفاصيل خبر جريمة قتل تجمع دانييلا رحمة بباسل خياط – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.