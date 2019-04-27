فريق عمل “الحرملك” يحتفل بعيد ميلاد سلافة – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت الممثلة السورية سلافة معمار عبر حسابها الرسمي على انستغرام، احتفال فريق عمل “الحرملك” بعيد ميلادها أثناء تصوير المسلسل.
فقد ظهرت سلافة الى جانب نخبة من الممثلين السوريين أبرزهم محمد خير الجراح وهبة نور، أثناء قطع قالب الحلوى في الكواليس فيما كانوا جميعهم يرتدون الأزياء المخصصّة لحقبة القرن التاسع عشر، التي يتناولها المسلسل.
يذكر، أن مسلسل “الحرملك” سيعرض خلال شهر رمضان المبارك، وتتناول الحبكة مخطّطات الجواري وصراعات رجال الدولة، خلال المرحلة التاريخيّة التي بدأت فيها الدولة العثمانيّة تتفكّك.
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