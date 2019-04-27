كيندال جينر تسخر من نفسها مجددا بصورة عائلية!

متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت عارضة الأزياء كيندال جينر، صورة لعائلتها، على حسابها بموقع “إنستقرام”، سخرت بها من نفسها مجددا، موضحة أنها ليست جاهزة لإنجاب أطفال.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن “كيندال” هي العضو الوحيد في أسرتها التي لم تنجب، وسخرت من نفسها وهي تقف إلى جوار أفراد أسرتها، وليس في حضنها طفلا كشقيقاتها.

كانت “كيندال” تجلس في الصورة والابتسامة على وجهها، وبجوارها والدتها كريس وصديقها كوري جامبل، وكان هناك أيضا كيم وزوجها وأطفالهما الثلاثة.

كما ضمت الصورة كايلي وابنتها ستورمي وزوجها ترافيس سكوت، إضافة إلى كلوي كارداشيان وطفلها.

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ونشرت “كيندال” صورة أخرى لها، ظهرت فيها وهي ترتدي نظارة شمسية، وتضع كيسا بلاستيكيا على وجهها، وعلقت عليها بالقول: “الحمل في الهواء”، لتغمرها عائلتها بالتعليقات، خاصة أنهم فهموا الجانب المضحك للصورة.

وردت كيم وكلوي على الصورة برموز تعبيرية مضحكة، فيما علقت عارضة الأزياء هايلي بالدوين، زوجة جاستن بيبر، التي انتشرت شائعات حملها مؤخرا، قائلة: “بالضبط”، وأرفقتها بضحكة طويلة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تسخر فيها “كيندال” من كونها الوحيدة في عائلة كارداشيان التي لم تنجب طفلا، حيث سبق ونشرت صورة بكيني على “إنستقرام”، وعلقت عليها: “كل أشقائي ينشرون صور أطفالهم، وأنا معجبة بهم”.

كما شاركت في بداية عام 2018، بطاقة تهنئة عائلية لأخواتها وأطفالهن، وعلقت عليها قائلة: “حسنا، هذا أمر محرج”.