راغب علامة يطرح أغنية كل الأجيال بنسخة جديدة مع أنغامي

متابعة بتجــــــــــرد: طرح السوبر ستار راغب علامة أغنيته الشهيرة “قلبي عشقها” في تعاون مميّز يجمع بين شركتيْ باكستايدج بروداكشن وأنغامي بتجربة فريدة واستثنائية.

الأغنية قدمها راغب علامة بتوزيع جديد خلال جلسة غنائية مذهلة بنت لها شركتي باكستايدج بروداكشن وأنغامي خصّيصًا استوديو ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت، في فكرة مميّزة تحمل توقيع المخرج جاد شويري.

في تعليقه على كليب الأغنية الذي طغى عليه اللون الأبيض وأطلّ فيه إلى جانبه نجليه خالد ولؤي كتب راغب علامة عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي: “أغنية الكبار… أغنية الصغار…أغنية السيدات و أغنية الرجال… أغنية كل الأجيال و كل الافراح…أغنية كل الحب…”.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “قلبي عشقها” بنسختها الأساسية هي من توزيع طارق عاكف ومن كلمات عاطف بركه وألحان راغب علامة نفسه.