بالصور .. الممثل البريطاني إدريس إلبا يحتفل بزفافه في المغرب

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إدريس إلبا وسابرينا داورا.
احتفل الممثل البريطاني إدريس إلبا بزفافه على الكندية سابرينا داورا وسط حضور عدد كبير من أصدقائه المقربين، في مدينة مراكش المغربية.
وظهر إلبا، خلال مراسم الزفاف ببدلة من تصميمات أزولود بواتينج Ozwald Boateng، بينما ارتدت سابرينا زيّ زفاف أبيض من تصميمات فيرا وانج Vera Wang، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وكان اللقاء الأول بين سابرينا (29 عاماً)، وإدريس (46 عاماً)، خلال تصوير إلبا لفيلمه "The Mountain Between" بكندا عام 2017.
وتقدّم إدريس لخطبة سابرينا رسمياً في شهر فبراير/شباط الماضي، حتى عقدا مراسم الزفاف، لتكون هذه المرة الثالثة التي يتزوّج فيها النجم البريطاني الأسمر.
وتزوّج إدريس إلبا للمرة الأولى من هانا نورجراد، التي أنجب منها طفلته الوحيدة إيسان ذات الـ17 عاماً، ومن بعدها تزوّج سونيا نيكول هيلمان، التي انفصل عنها سنة 2017، قبل شهور قليلة من تعرُّفه على سابرينا.
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