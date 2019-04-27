شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم حسين الجسمى فى ختام جلسات ملتقى الإعلام العربى بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "الإعلام والقيم الإنسانية" وبحضور عدد كبير من الإعلاميين وممثلى الجهات الإعلامية فى الوطن العربى، اختتم الفنان الإماراتى حسين الجسمى جلسات ملتقى الإعلام العربى فى دورته السادسة عشر، بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافى، متحدثاً عن تجربته الخاصة ورؤيته فى عالم الإعلام الحديث.

وعبّر الجسمى خلال الجلسة الحوارية التى حضرها عدد كبير من طلاب كلية الإعلام من الجامعات، عن عميق حبه لدولة الكويت وتقديره الكبير لأهلها، متعمقاً فى عدد من القضايا التى أجاب عليها حول القيم والأخلاق والأعمال الإنسانية من وحى تجربته الخاصة، مؤكداً أن الإعلام العربى ثرى بأخلاقه، ويتميز بالبعد عن السلبيات، مؤكدًا أن الإعلام والفن وجهان لعملة واحدة كما أوضح أن الفنان جزء من المجتمع، وأن الأعمال الإنسانية أمر فى غاية الأهمية، وهى الجسر الحقيقى بين الفنان والجمهور، مشيراً إلى أن الفنان يجب أن يستغل ما ميزه الله من موهبة لمصلحة وخدمة البشرية والإنسانية وإدخال السعادة والخير لقلوبهم.

وتم تكريم حسين الجسمى خلال الجلسة عن مشاركته فى الدورة السادسة عشر للملتقى الإعلامى العربى، وتم إهداؤه مجموعة من اللوحات والرسومات والأعمال الخاصة له.