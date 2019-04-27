شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. شاهد ريهانا تدخل في "وصله" رقص احتفالا بعيد ميلاد شقيقها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت النجمة العالمية ريهانا إلى مسقط رأسها بربادوس، من أجل الاحتفال بعيد ميلاد شقيقها روري، بينما حرصت عدسات المصورين علي تسجيل لحظات وصولها وحتي نهاية الحفل .
حيث ظهرت النجمة الشهيرة بعدد من الصور بعد أن دخلت في وصلة رقص استمرت حتي الساعات الاولي من صباح اليوم التالي، و كانت ريهانا البالغة من العمر 31 عام ترتدي " هوت شورت " من الجينز و "بلوزة" من تصميم " Jacquemus" ووصل سعرها الي 406 جنية استرليني .
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