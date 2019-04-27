شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى لـ"شريف مدكور": "شدة وتزول.. وهتبقى زى الفل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الفنان تامر حسنى، من جمهوره الدعاء للإعلامى شريف مدكور، بعد إعلانه عن إصابته بسرطان القولون، وسط حالة كبيرة من التعاطف والمساندة من قبل الفنانين والمشاهير.

وبكلمات الدعم والمساندة، قال تامر حسنى: "مليون سلامة عليك يا شريف يا مدكور.. شده وتزول يا حبيبي ان شاء الله هتقوم وهتبقى زى الفل.. دعواتكم يا جماعة.. ربنا يشفيك يا شريف و يشفي كل مريض اللهم آمين".



تامر حسنى

وكان الإعلامى شريف مدكور نشر صوره لنفسه تحمل ابتسامة رائعة معلنا تحديه للمرض اللعين، وحيث علق قائلاً:"أنا مقاتل السرطان". Advertisements عقب إعلانه إصابته بمرض سرطان القولون، وجه عدد من الإعلاميين أمس رسائل الدعم والمساندة إلى شريف مدكور، ومنهم الإعلامية رضوى الشربينى، حيث قالت:"ألف مليون سلامة عليك وترجع للناس اللى بتحبك وجمهورك بألف سلامة"، كما طالب الفنان أحمد حلمى جمهوره بالدعاء له قائلاً:"مش طالب غير طلب واحد بس ادعو له بالشفا لأنه هيخف بدعواتكوا"، وعلقت الفنانة لطيفة:"ربنا يشفيه ويعافيه يارب محنه وتزول".

وكان المذيع شريف مدكور أعلن عن إصابته بورم فى القولون، مضيفا: "أقدم شكر خاص للممرضة التى رافقتى أثناء الاطمئنان على صحتى، وهناك طفرة فى التمريض بمصر، وطريقة التعامل مع المرضى.. وأنه فى أول أسبوع فى رمضان المقبل سأجرى عملية لإزالة الورم، وسأباشر عملى".