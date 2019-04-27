شكرا لقرائتكم خبر عن "ثالث مرة زواج".. إدريس ألبا يدخل القفص الذهبى فى حفل زفاف بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزوج الممثل العالمى إدريس ألبا من عارضة الأزياء سابرينا دور، والتى تبلغ من العمر 27عاما، بعد صداقة وقصة حب قوية استمرت لحوالى لسنوات، حيث أقيم حفل الزفاف فى دولة المغرب والذى سيستمر لمدة ثلاثة أيام.





فى فبراير العام الماضى، تداولت صورا لإدريس ألبا وهو يركح مع ثنى الركبة ليطرح طلبه بالارتباط فى لندن، لتتوج قصة الحب بالزواج فى حفل أسطورى.





تعتبر تلك الزيجة الثالثة للممثل العالمى إدريس ألبا، حيث تزوج من هان نورجارد ولديه ابنة تدعى إيسان، أما الزيجة الأخرى فكانت لسونيا نيكول، ولديه ابن يدعى نايانا جارث.

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كانت قد اختارته مجلة People الأمريكية إدريس البا كأكثر الرجال إثارة فى العالم حصل على لقب "أكثر الرجال إثارة فى العالم" هذا العالم الحالى 2019 حسب استفتاء عرضته المجلة لجماهير العالم.



