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شكرا لقرائتكم خبر عن " 3 ليالي"..زواج إدريس ألبا من سابرينا دوري في المغرب اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزوج النجم العالمي إدريس ألبا من سابرينا دوري،وذلك في حفل كبير استمر ثلاثة أيام في المغرب وسط عدد من اصدقائهما المقربين وأفراد عائلتهما، وهو الخبر الذي تداولته عدد كبير من المواقع الفنية من أبرزها " فوج " و " ديلي ميل " .
وفي إحدى ليالي الاحتفال اختارت سابرينا ذات الـ ( 29 عام ) فستان الزفاف من تصميم واحد من أهم و أشهر دور الأزياء العالمية وهو " Vera Wang " ، في حين اختار إدريس البا البالغ من العمر ( 46 عام ) بدله زفافه من تصميم " Ozwald Boateng " .
سابرينا دورى
إدريس ألبا
من حفل الزفاف
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