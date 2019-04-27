شادي شامل: أعود للغناء بتوقيع تامر حسين ومهاب سامي

بعد جولة في عدد من الدول العربية والأجنبية وكان آخرها المكسيك، يعقد حاليا المطرب شادي شامل جلسات مكثفة في أحد استوديوهات القاهرة جمعته مع الشاعر تامر حسين والموزع الموسيقي مهاب سامي لتقديم اغنية سينجل جديدة يعود بها شادي شامل الي الغناء.
وأكد شادي أن السبب في هذا التوقف هو حاجتهإلي أن يعود للساحة الفنية كمطرب فانا عشقي للغناء والتلحين بلا حدود يتربع على قائمة اهتماماتي الفنية ولهذا كنت أقوم خلال الفترة الماضية بجولة في عدد من الدول للبحث عن اشكال وقوالب موسيقية جديدة بالإضافة الي انني اتفقت مع
واضاف "سعيد بأن تكون عودتي بكلمات كتبها الشاعر تامر حسين وهو واحد من أهم الشعراء، بالاضافة الي الموزع الموسيقي مهاب سامي والذي يعد واحدا من أهم رموز التوزيع في الساحة الموسيقية، حيث نعمل حاليا علي مشروع اغنية ستكون بمثابة مفاجأة للجمهور، أقوم بغنائها وتلحينها ومن المنتظر صدورها مع اول ايام عيد الفطر".
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