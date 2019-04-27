حمادة هلال يحتفل بشم النسيم في نادي الشمس

نشر الفنان حمادة هلال، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بوستر حفله المقبل الذي من المقرر أن يقام يوم شم النسيم الموافق يوم 29 إبريل المقرر أن يقام يوم شم النسيم الموافق يوم 29 إبريلالجاري في نادي الشمس الرياضي. يذكر ان يشارك النجم حمادة هلال فى السباق الرمضاني المقبل بمسلسله الجديد "ابن اصول" ويعرض حصرياً على شاشة DMC.

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