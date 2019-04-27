بالصور.. ماجد المصري ومنى عبد الغني يحتفلان بزفاف ابنتيهما في "زلزال"

صور الفنان ماجد المصري، مشاهد حفل زفاف ابنته ضمن أحداث مسلسل زلزال، وتجسدها دورها الفنانة هنادي مهنا، وظهرت في الصور الفنانة منى عبدالغني، وهي والدة هنادي في أحداث المسلسل. أحداث المسلسل. ويجسد الفنان ماجد المصري شخصية رجل ثرى يدعى "خليل كتخا " ولكنه بخيل ولديه مزارع فاكهة كبيرة ويدخل فى صراعات مع محمد رمضان. Advertisements يذكر أن مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، وماجد المصري، وحلا شيحة، ونسرين أمين، وحنان سليمان، ويوسف عثمان، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، ومن المقرر عرضه على قناة dmc.

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