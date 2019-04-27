بالفيديو.. مي كساب تطرح أحدث أغانيها "شايفاك كتير"

طرحت الفنانة مي كساب، أحدث أغانيها "شايفاك كتير"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمدي، وتوزيع وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمدي، وتوزيعأوكا. يذكر أن مي كساب طرحت مؤخرا عددا من الأغاني من ألبومها الجديد" أنا لسه هنا"، الذي يضم 11 أغنية.

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