شاهد.. رومانسية ياسمين عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب في كواليس "لآخر نفس"

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة من كواليس مسلسلها الجديد "لآخر نفس"، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل. وظهر في الصورة بجانب ياسمين الفنان فتحي عبد الوهاب، وعلقت عليها كاتبة: "لآخر نفس رمضان 2019". الوهاب، وعلقت عليها كاتبة: "لآخر نفس رمضان 2019". وتدور أحداث مسلسل "لآخر نفس" في إطار درامي مشوق تتعرض مهندسة لكثير من المواقف الصعبة، عقب وفاة زوجها Advertisements ضابط الشرطة، فتضطرها الأحداث إلى رعاية ابنتها وابنها لوحدها، وإذا بها تكتشف أشياء مثيرة لم تكن تعلمها عنه. يذكر أن المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، وفتحي عبد الوهاب، ووائل عبد العزيز، وأحمد صلاح حسني، وأحمد العوضي، وإيهاب فهمي، وثراء جبيل، وإخراج حسام علي.

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