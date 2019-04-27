تمنى المطرب تامر حسني، الشفاء العاجل للإعلامي شريف مدكور، بعد إصابته بالسرطان.
حيث كتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كاتبًا:" مليون سلامه عليك يا شريف يا مدكور
شده وتزول يا حبيبي إن شاء الله هتقوم وهتبقى زي الفل ..دعواتكم يا جماعة .. ربنايشفيك يا شريف و يشفي كل مريض اللهم آمين".
وكان الإعلامى شريف مدكور قد أعلن عن إصابته بورم فى القولون، وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على توجيه رسائل دعم ودعوات بالشفاء، وقال شريف
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إصابته بالسرطان.. تامر حسني يتمني الشفاء لـ شريف مدكور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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