بعد إصابته بالسرطان.. تامر حسني يتمني الشفاء لـ شريف مدكور

تمنى المطرب تامر حسني، الشفاء العاجل للإعلامي شريف مدكور، بعد إصابته بالسرطان.

حيث كتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كاتبًا:" مليون سلامه عليك يا شريف يا مدكور

شده وتزول يا حبيبي إن شاء الله هتقوم وهتبقى زي الفل ..دعواتكم يا جماعة .. ربنا

يشفيك يا شريف و يشفي كل مريض اللهم آمين".

وكان الإعلامى شريف مدكور قد أعلن عن إصابته بورم فى القولون، وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على توجيه رسائل دعم ودعوات بالشفاء، وقال شريف

مدكور فى رسالة لجمهوره بعد إعلانه الإصابة بالورم: "الحمد الله أنا زى الفل.. وراضى اللى ربنا كاتبهولى وقسمهولى.. وعارف أن الكانسر مرض بيخض الناس.. أنا راضى بده وحاسس إنه هدية من ربنا.. وإن شاء الله هعمل عملية أول أسبوع فى رمضان.. وإن شاء الله هخف وأبقى زى الفل.. وميرسى ورمضان كريم وعيد قيامة مجيد لكل العالم".