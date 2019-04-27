كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. كوميديا وأكشن وإثارة في البرومو التشويقي الرسمي لـ"الزوجة الـ18" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرح المنتج ممدوح شاهين البرومو الرسمي لمسلسل "الزوجة 18"، والذي يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد، لعرضه في رمضان المقبل.

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وأظهرت بعض مشاهد البرومو الجوانب الكوميدية والأكشن التي تتخللها أحداث المسلسل.

"الزوجة ١٨" بطولة حسن الرداد، ويشاركه البطولة سلوى خطاب، وناهد السباعي، وهيدي كرم، وكوكي، ومروة الأزلي وغنوة محمود وآية سماحة، المسلسل من تأليف وإشراف أمين جمال، ومن تأليف محمد أبو السعد، وخالد أبو بكر، ووليد أبو المجد، ومن إخراج مصطفى فكري.