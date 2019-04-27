كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيروز العوضي تنتهي من تصوير "كلبش 3" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت الفنانة الشابة فيروز العوضي، من تصوير دورها في مسلسل "كلبش 3"، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، حيث تجسد فيروز خلال العمل شخصية تدعي "نجلاء" تعمل ممرضة، يتم اختيارها لرعاية نجل "سليم الانصاري"، الذي يجسد دورة الفنان أمير كرارة، ومع مرور الوقت يكتشف عنها الكثير من المفاجآت.

تقول فيروز : شخصية "نجلاء" من أهم وأصعب الشخصيات التي قدمتها خلال مشواري الفني، حيث تدربت لأكثر من 6 شهور علي رياضة "الكيك بوكسنج"، لتقديم عدد من مشاهد الأكشن داخل العمل، وأن لا أقوم بتكرار مجرد حركات أمام الكاميرا، بجانب التدريبات داخل "الجيم" ليكون لدي المرونة واللياقة اللازمة لمشاهد القتال والمطاردات.

وعلى جانب آخر تواصل فيروز تصوير دورها في مسلسلي "حكايتي" أمام الفنانة ياسمين صبري، و"البرنسيسة بيسة"، أمام الفنانة مي عزالدين، والمقرر عرضهم خلال رمضان.

"كلبش 3" بطولة أمير كرارة، يسرا اللوزي، أحمد العوضي، هشام سليم، أحمد عبدالعزيز، تاليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي.