مهرجان "العين السينمائي" يكشف ملصق دورته الأولى

كشف مهرجان العين السينمائي عن ملصق دورته الأولى التي تنعقد خلال الفترة من 30 أبريل/نيسان حتى 3 مايو/أيار، بمشاركة 67 فيلماً من الإمارات والخليج، تعرض في المسابقة الرسمية، بالإضافة إلى 15 فيلماً في المسابقات الأخرى.



ويتضمن الملصق شعار "سينما المستقبل" الذي يعبر عن دعم المهرجان لجيل الشباب باعتبارهم عماد المستقبل، بالإضافة لشعار "عام التسامح"؛ حيث سيتم تقديم مجموعة من الأفلام التي تبرز مفهوم التسامح والتعايش على أرض الإمارات، منها "ناني" و"أرض التسامح" و"القلعة".

Advertisements





وتتنوع أفلام المهرجان، الذي يقام تحت رعاية الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ويحمل شعار "سينما المستقبل"، بين أفلام الرعب والكوميديا والقصص الإنسانية والرومانسية، وحاز أغلبها العديد من الجوائز من مهرجانات محلية وعربية، وتولى إنتاجها وإخراجها نخبة من صناع السينما الإماراتيين، ونجحوا في تقديم أفلام عالية المستوى من النواحي الفنية والإخراجية، وكذلك النصوص التي نالت اهتماماً كبيراً من عشاق السينما الإماراتية.

ويضم المهرجان برنامجين خارج المسابقة هما "سينما التسامح" الذي يحتوي على 8 أفلام و"سينما العالم" الذي يضم 8 أفلام، بالإضافة إلى مبادرات وأنشطة وعروض سينمائية خاصة، بما فيها العروض الافتتاحية والختامية للمهرجان؛ حيث تقدم مجموعة من الأفلام المحلية الطويلة والقصيرة ضمن مسابقة "الصقر الإماراتي" التي تضم 23 فيلماً؛ وتشمل 5 أفلام طويلة و18 قصيرة.