راغب علامة يفيض وسامةً في رائعته “قلبي عشقها” مع انغامي

كشف السوبرستار راغب علامة عن أغنيته القديمة الجديدة “قلبي عشقها” التي صورها مؤخراً خلال جلسة موسيقية خاصة مع انغامي.

الأغنية قدمها “علامة” بتوزيع جديد خلال جلسة غنائية مذهلة بنت لها شركتي باكستايدج بروداكشن وأنغامي خصّيصاً للسوبرستار استوديو ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت لتصوير مجموعة رائعة من أغنياته القديمة التي سوف تُقدّم بتوزيع جديد ويكشف عنها تباعاً.

ظهر السوبرستار في الكليب وهو يفيض وسامة حيث كان يتوسط مجموعة من “الشباب والصبايا” بالاضافة الى ولديه خالد ولؤي وفرقته الموسيقية.

Advertisements

قدّم “العلامة الفارقة” خلال الكليب آداءً رائعاً في الأغنية التي تم تسجيلها بتوزيع جديد بشكل مباشر تحت ادارة المخرج جاد شويري حيث طغى اللون الابيض على كل شيء.

وسيتمكن جمهور السوبرستار من مشاهدة الجلسة الموسيقيّة بدءاً من الىن بأغنية “قلبي عشقها” على ان يتبعها لاحقاً الكشف عن باقي الاغنيات عبر تطبيق انغامي.

ومما لا شك فيه ان أغنية “قلبي عشقها” هي أغنية كل الأجيال كما كتب “علامة” على حسابه على تويتر وقال: “أغنية الكبار… أغنية الصغار…أغنية السيدات وأغنية الرجال… أغنية كل الأجيال وكل الافراح…أغنية كل الحب”.

لمشاهدة الجلسة الغنائية لأغنية قلبي عشقها اضغط هنا