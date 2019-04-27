من سمية الخشاب لـ عمرو دياب.. إليك نجوم "الأدعية الدينية" في رمضان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يستعدُّ عددٌ من نجوم الوسط الفني، لطرح مجموعة من الأدعية الدينية خلال شهر رمضان الكريم، ولكن ليس بالحجم الذي تم طرحه خلال الأعوام السابقة، فبعض هؤلاء المشاهير واصلوا إثارة الجدل بعد تلويحهم بتقديم برامج وأعمال دينية خلال الأعوام السابقة إلا أنه لم يتم ذلك لعدم رغبة الجمهور في وجودهم، ولكنهم أصروا على تواجدهم خلال العام الجاري وبدأوا بالفعل في تسجيل أغانيهم.

في التقرير التالي نرصد أبرز "نجوم الأدعية الدينية" خلال شهر الصيام القادم ما بين إثارة الجدل وعودة عدد من المطربين للأغنية الدينية.

عمرو دياب

يعود الفنان الكبير عمرو دياب خلال رمضان القادم للأغنية الدينية، حيث يستعد لطرح 4 أدعية دينية خلال شهر رمضان.

وانتهى مؤخرًا الهضبة من تسجيل أدعيته في الاستديو الخاص به، وبدأ في عمليات المكساج الخاصة بها، ومن المقرّر أن يتم طرحها بشكل حصري على شبكة قنوات "النهار".

وتعاون الهضبة مع الموزع أسامة الهندي، والملحن عمرو مصطفى، والشاعر تركي آل شيخ، الذي قام بكتابة أحد هذه الأدعية، أما الثلاثة أدعية الأخرى فهى من كلمات الشاعر الراحل مجدي النجار، وألحان عمرو دياب.

سما المصري

كما أعلنت أيضًا الفنانة الاستعراضية سما المصري، عن تسجيلها لأدعية شهر رمضان، وشوّقت جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلةً:" انتظروا مفاجأة غدا....رمضان كريم"، ونشرت على حسابها الرسمي على "إنستغرام" عدة صور لها أثناء تسجيل أحد الأعمال، ظهرت فيها بملابس محتشمة وغطاء للرأس.

ثم نشرت بعد ذلك فيديو لها عبر حسابها على "إنستغرام"، وهي تسجّل أحد الأدعية معلقةً عليه: "بداية البروفات لأدعية رمضان، وأغلقت التعليقات على الفيديو وفتحتها تاني عشان تعرفوا اني باتقبل النقد عادي بس ياريت بأدب، رمضان كريم".

سمية الخشاب

أمّا الفنانة سمية الخشاب قد كشفت عن تحضيرها لإصدار 13 دعاءً جديدًا في شهر رمضان المقبل، كانت سجلتها العام الماضي، ولكن أجّلت بثها لأسباب لم تعلن عنها ولم تطرحها حينها.

مصطفى قمر

كما انتهى الفنان مصطفى قمر أخيرًا من تسجيل دعاء ديني عنوانه "يلا نصلي"، وتشاركه فيه المغنية الشابة ميرنا طارق.

والدعاء من كلمات رامي جمال وأحمد سرحان، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع أسامة كمال، ولا تعد هذه هي المرة الأولى الذي يُقدّم فيها قمر مثل هذه التجربة.

إيهاب توفيق

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كما يُقدم المطرب إيهاب توفيق على تحضيرات مجموعة من الأدعية الدينية تمهيدًا لطرحها خلال شهر رمضان المقبل.

وكشف الشاعر أحمد عبدالله عن تعاونه الجديد مع إيهاب قائلًا:" انتهينا من تسجيل دعاء ديني بعنوان "بدعيلك بقلب" من كلماتي، ألحان كريم فتحي، توزيع إسلام الحسن، وهندسة صوتية مصطفى رؤوف".

وائل الفشني

قال المطرب وائل الفشني إنه سوف يطرح أدعية مختلفة وبشكل جديد لشهر رمضان المقبل وهي أدعية من التراث لكل من :"أبو نواس، ابن الفارض، الحلاج، جلال الدين الرومي" وغيرهم كما أنه انتهى من تسجيل أغنيتين جديدتين مع الملحن إيهاب عبد الوهاب.

هيثم مازن

كما طرح الفنان هيثم مازن دعاءً دينيًا عنوانه "سامحنا يا رسول الله"، منذ أيام، تدور كلماته حول التقصير والابتعاد عن أسس ومبادئ الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ألا وهي المودة والإنسانية والانشغال الكامل بمتاعب الحياة لدرجة النسيان، واتجاهنا للتفكير في المستقبل الدنيوي.

أحمد سعد

وأعلن المطرب أحمد سعد طرح 8 أغانٍ دينية بين الأدعية والتواشيح في ألبوم ديني خلال شهر رمضان القادم، ويقوم سعد حاليًا بإنهاء كل التسجيلات والتفاصيل النهائية لطرح الألبوم في موعده.

وأكّد سعد أنه حريص على التنوع الموسيقي في الألبوم الذي تمنّى صدوره منذ فترة.

وقد سبق للفنان أحمد سعد أن أطلق عددًا من الأغاني الدينية والأدعية بمناسبة شهر رمضان، ولكنها كلها كانت أغاني منفردة تطرح كأغانٍ مسموعة أو مصوّرة فيديو كليب، وهذه هي المرة الأولى التي يضع هذه الأغاني في ألبوم خاص.

والأغاني التى يتضمّنها الألبوم هى "زوار المقام، و سبع سموات ومليون باب وعلى الله وبس وطمعان فى كرمك وعالم بحالي ومركب نوح" وأغاني الألبوم كلها من كلمات محمد نبيل الشريف، وألحان كريم نيازي، والتوزيع الموسيقي للفنان محمد عاطف الحلو.