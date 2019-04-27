إدريس ألبا وسابرينا دورو يحتفلان بزفافهما 3 أيام في المغرب.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد قصة حب دامت سنوات، تزوج الممثل البريطاني "إدريس ألبا" من العارضة "سابرينا دورو"، في حفل يستمر 3 أيام في المغرب.

ويأتي زواج الثنائي بعد خطوبة دامت عامًا، وعقدا المراسم في فندق "قصر شار باج" الشهير في مراكش يوم الجمعة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تألقت العروس سابرينا (29 عامًا)، بثوبي زفاف من توقيع "فيرا وانغ"، حيث ارتدت فستانًا أنيقًا ذا تصميم باردو من أجل المراسم، وأكملت إطلالتها بشنيون بسيط، بينما ارتدت فستانًا مزينًا باللآلئ من أجل حفل الاستقبال مع اختيار تسريحة ذيل فرس منخفضة.

وبالإضافة إلى تصاميم فيرا وانغ التي كانت بطلة إطلالة سابرينا، اكتملت إطلالة العروس ببصمات خبيرة المكياج الشهيرة "شارلوت تيلبوري" ومصففة الشعر "لوانا بابي"، مع مجوهرات "ديفيد موريس".

وبدأت الاحتفالات، بحفل عشاء فخم يوم الخميس، قبل إتمام المراسم يوم الجمعة، ومن المقرر أن تستمر الاحتفالات حتى اليوم السبت في أحد فنادق "ماندارين أورينتال".

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وكانت العروس احتفلت بتوديع عزوبيتها في شهر مارس، حيث استمتعت بوقتها مع صديقاتها في فندق "أمانجيري" الشهير في ولاية يوتاه الأمريكية، وفي فبراير العام الماضي، فاجأ ألبا عروسه، وركع على إحدى ركبتيه عارضًا عليها الزواج قبل عرض فيلمه "ياردي" Yardie في سينما ريو في حي دالستون بلندن.

أما إطلالة العريس، فقد بدا إلبا (46 عامًا) جذابًا ببدلة أنيقة مُصممة له خصيصًا من " أوزوالد بواتنغ".

وسبق لألبا أن تزوج مرتين، من "هان نورغارد" ولديه منها ابنة تدعى "إيسان" (17 عامًا)، كما تزوج أخرى تدعى "سونيا نيكول هاملين" قبل الانفصال بعد 4 أشهر فقط، كما أن لديه ابنًا في الـ 5 من عمره من حبيبته السابقة "نايانا غارث".

وظهرت سابرينا برفقة ألبا للمرة الأولى، على السجادة الحمراء في مهرجان تورنتو السينمائي عام 2017.