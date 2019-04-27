فايا يونان تطرح "يمكن نسى"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: طرحت الفنانة الشابة فايا يونان أغنيتها المصورة الجديدة "يمكن نسي" من ألحانها وكلمات عدنان الأزروني وتوزيع ريان الهبر، فيما قام بوضع الرؤية والاشراف عليها حسام عبد الخالق وأخرجها حسن سلامة. علماً أنها إحدى أغنيات ألبومها الجديد بعنوان "حكايا القلب".

وحققت الأغنية أكثر من 200 ألف مشاهدة بعد مرور 24 ساعة من طرحها، علماً بأنها مصوّرة في مكانٍ واحد في كليب ياسم بالبساطة.

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