اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تترأس الفنانة بشرى لجنة تحكيم مسابقة "الصقر الإماراتي في الدورة الأولى من مهرجان "العين السينمائي" الذي ينطلق يمدينة العين خلال الفترة من 30 أبريل وحتى 3 مايو المقبل.

ويُشارك في عضوية اللجنة الفنان ابراهيم الحساوي، الشاعر ابراهيم محمد والمستشار الفني للجمعية العمانية للسينما محمد الكندي، فيما تشهد المسابقة العرض الأول عالمياً لفيلم "مسك" للمخرج الاماراتي حمد السويدي، بينما يشارك من السعودية الفيلم الكوميدي "آخر أيام السيرك" للمخرج محمود الشرقاوي.

الجدير بالذكر أن الجزء الثاني من فيلم "الكنز" الذي يقوم ببطولته الفنانون هند صبري، روبي ومحمد رمضان سيُعرَض في حفل الافتتاح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بشرى تترأس لجنة تحكيم مسابقة "الصقر الإماراتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.