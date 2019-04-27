شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..سر صور فريد الاطرش وزيارة نجيب محفوظ المتكررة لمحل تصليح أحذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في داخل أشهر محل لتصليح الاحذية بمنطقة باب اللوق تنتشر صور كثيرة للفنان فريد الاطرش أما ممسكا بعوده وهو يعزف وإما حاضنا لعوده الشهير والصور يبدو من حالتها أنها قديمة جدا ومعلقة علي جدران المحل منذ فترة طويلة خاصة أن هذا المحل يعود تاريخه لفترة الثلاثينات والأربعينيات في تاريخ مصر .

الخليج 365 وجه سؤالا صريحا لصاحب المحل وهو الحاج أبو ياسر حول سر تواجد صور فريد الاطرش بالتحديد فقال : أولا لأنه كان زبون عندي في المحل هو وأخته الفنانة الراحلة اسمهان منذ أكثر من 60 عاما وكان يأتي بشكل مستمر إما لإصلاح احذيته وإما لتلميعها وثانيا لأنني احبه وأعشق أغانيه جميعها واستمع لها كل يوم .



صورة لفريد الاطرش في محل تصليح أحذية

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وأضاف الحاج أبوياسر: من زبائن المحل أيضا الاديب الكبير نجيب محفوظ فقد كان ياتي دائما لتلميع حذائه ويوجه شكره دائما لمن يقوم بتلميع حذائه وكانت له حركة بيديه معروفة في توجيه الشكر .

ويضيف ابو ياسر : في إحدي المرات قلت لنجيب محفوظ وهو ينحني لتحية الرجل الذى يلمّع حذاءه فى محله أن يتخفف من هذا العبء فقال له الاديب العالمي : يا أبو ياسر..«كلنا ماشيين». بعدها بأسبوع مات نجيب محفوظ. لم يعد يذهب لتلميع حذائه