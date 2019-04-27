شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس فى حياة ناهد فريد شوقى أبرزها وفاة ابنها فى حادث سيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصداقة لم تقتصر أبدا على شخصين ليس لهما صلة أو قرابة، ففى بعض الأوقات تجد أنه يمكن أن تجمع الصداقة بين الأب والابن وأحيانا الأم وابنتها، وهذا ما رأيناه من خلال الحلقة التى جمعت المنتجة ناهد فريد شوقي وابنتها ناهد السباعى مع منى الشاذلى المذاع على قناة Cbc.





ناهد فريد شوقى وناهد السباعى

ظهرت العلاقة بين ناهد فريد شوقي وابنتها فى الكثير من الأحداث الفنية أمام الكاميرات خاصة فى الأحداث الفنية مثل المهرجانات السينمائية، فدائما يكونان بصحبة بعضهما على السجادة الحمراء، فهما سند لبضعهما.



ناهد فريد شوقى وناهد السباعى

ورغم هذه العلاقة إلا أنهما يعيشان مثل أى أم مصرية وابنتها، فتحدث بينهما بعض المشاجرات بسبب "شاحن الموبايل"، وأيضا استخدمت ناهد فريد شوقى فى تربية ابنتها فى الطفولة للشباب والشماعة والمخدة كما يحدث فى الأسر المصرية، ولكن العلاقة بينهما تجبر ناهد السباعى دائما على مصالحة والدتها بالورد والشوكولاتة.

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ناهد فريد شوقى وناهد السباعى

المنتجة ناهد فريد شوقى هى ابنة وحش الشاشة فريد شوقى والفنانة هدى سلطان، وتزوجت من المخرج مدحت السباعى وأنجبت منه ابنتها ناهد السباعى، وكان لها ابن أيضا من زواج سابق اسمه فريد المرشدى، ولكنه توفى منذ خمس أعوام فى حادث سيارة وتحملت صدمة فراقها بصعوبة فلم تجف دموعها منذ وفاته، وكان متزوجا من الفنانة داليا البحيرى.