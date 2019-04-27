شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام سعيد عن شريف مدكور: "بيشتغل حتى بعد ما عرف حالته الصحية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الإعلامية ريهام سعيد على توجيه رسالة دعم للإعلامى شريف مدكور، من خلال التأكيد على قوته وقدرته على تخطى المرض الذى أصابه. وقالت الإعلامية ريهام سعيد: "بيشتغل دلوقتى حالا حتى بعد ما عرف حالته الصحية.. كم أنت قوى يا زميل.. إن شاء الله تقوم بالسلامة". Advertisements الإعلامية ريهام سعيد برفقة الإعلامى شريف مدكور كان الإعلامى شريف مدكور قد أعلن عن إصابته بورم فى القولون، وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على توجيه رسائل دعم ودعوات بالشفاء، وقال شريف مدكور فى رسالة لجمهوره بعد إعلانه الإصابة بالورم: "الحمد الله أنا زى الفل.. وراضى اللى ربنا كاتبهولى وقسمهولى.. وعارف أن الكانسر مرض بيخض الناس.. أنا راضى بده وحاسس إنه هدية من ربنا.. وإن شاء الله هعمل عملية أول أسبوع فى رمضان.. وإن شاء الله هخف وأبقى زى الفل.. وميرسى ورمضان كريم وعيد قيامة مجيد لكل العالم".

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